Grupo Cortel promove casamento coletivo inédito no Cemitério Saint-Hilaire de Viamão

Uma cerimônia especial para celebrar o amor e a diversidade em um local inusitado. Neste sábado (25), às 11 horas, no Cemitério Saint Hilaire em Viamão, 10 casais realizam o sonho do casamento, que em diversos casos foi adiado por muitos anos. O casamento coletivo no cemitério, promovido pelo Grupo Cortel, responsável pelo empreendimento, é inédito no país e será celebrado pelo religioso Cláudio da Costa Jr.

A programação inicia com uma benção ecumênica , seguida de fotos, brindes e será encerrada com a tradicional valsa dos noivos. O evento será aberto ao público.