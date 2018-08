Grupo Cortel promove palestra sobre luto em Viamão​

“Uma conversa sobre amor, perdas e luto” é o tema da palestra que o Grupo Cortel promove neste sábado (01/09) em Viamão. O evento integra o ciclo de Palestras de Apoio a Enlutados (PAE) e inicia às 16h30 no Crematório e Cemitério Saint Hilaire (Av. Senador Salgado Filho, 2980). Durante o encontro, a psicóloga Adriana Binotto, especialista em luto , abordará aspectos que envolvem as diferentes perdas, como a saudade e as transformações da vida. Em 2018, o PAE completa 12 anos. Neste período, mais de 11.000 pessoas participaram das palestras. Mais informações podem ser obtidas pelo fone (51) 3435 9400. O evento é aberto à comunidade e tem entrada gratuita.

