Grupo Cortel promove palestra sobre o luto em Cachoeirinha

Neste sábado (10.09) o Grupo Cortel promove nova edição do Projeto de Apoio a Enlutados (PAE) no Cemitério Parque Memorial da Colina (Avenida Frederico Ritter, 6221), em Cachoeirinha. O encontro inicia às 11 horas, com palestra da psicóloga Adriana Binotto e terá como tema “O Luto e Nossas Histórias de Vida”. Informações pelo fone (51) 3470.8311.

