O Grupo de Apoio a Familiares de Portadores da Doença de Alzheimer do Hospital de Clínicas de Porto Alegre vai discutir os cuidados para o paciente com mal-de-Alzheimer em estágio avançado. A reunião, aberta à comunidade, será realizada na segunda-feira, às 16h, no 6º andar da instituição (rua Ramiro Barcelos nº 2.350). Detalhes adicionais pelo telefone (51) 3359-8182.

