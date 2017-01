Grupo de defensores da legalização da maconha planeja distribuir milhares de cigarros da erva durante a posse de Donald Trump

Um grupo de defensores da legalização da maconha planeja distribuir milhares de cigarros com a erva durante a posse do presidente eleito, Donald Trump, em Washington (EUA). A organização pró-maconha DCMJ começará a distribuir os 4.200 cigarros às 8h do dia 20 de janeiro. Depois, os participantes irão caminhar até o National Mall (uma esplanada que reúne os principais órgãos do governo americano, memoriais e museus).

A quatro minutos e 20 segundos do discurso de Trump, o fundador da DCMJ, Adam Eidinger, disse que os manifestantes irão acender o cigarro. Segundo ele, a distribuição da erva é legal contanto que seja feita no distrito de Columbia. Os que usarem, no entanto, correm risco de prisão. Eidinger disse que a intenção do grupo é enviar uma mensagem ao governo federal para legalizar a cannabis.

Os defensores da maconha estão preocupados com as ações que Jeff Sessions – um senador ultraconservador nomeado procurador-geral do novo governo – tomará sobre o assunto. Sessions já se posicionou contra a legalização da maconha.

