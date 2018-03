Grupo de empresários do Mato Grosso conhece produção de plástico verde da Braskem

Um grupo de empresários do Mato Grosso, ligados ao Sindicato de Indústrias Sucroalcooleiras (Sindalcool- MT), acompanhados pelo secretário de Desenvolvimento Econômico do MT, veio ao Rio Grande do Sul para conhecer a produção de eteno verde da Braskem. Os empresários se interessaram em saber como o álcool da cana-de-açúcar pode ser transformado em plástico e sobre as possibilidades comerciais que surgem a partir deste mercado.

A missão foi recebida pelo diretor de Relações Institucionais da Braskem, João Ruy Dornelles Freire, que apresentou o trabalho desempenhado pela empresa, e pelo gerente de matérias-primas renováveis da Braskem, Ricardo Nery, que falou sobre o desenvolvimento de tecnologias para a expansão do uso das matérias-primas renováveis.

Acompanhados pelo diretor Industrial, Nelzo Luiz Neto da Silva, o grupo viu a planta de eteno verde, com capacidade de produção de 200 mil toneladas de polietileno verde por ano. Os empresários visitaram, ainda, o Centro de Tecnologia e Inovação, um dos principais do gênero na América Latina. O secretário de Desenvolvimento Econômico do Mato Grosso, Carlos Avalone Jr, ficou impressionado com a estrutura tecnológica concentrada dentro do Polo Petroquímico de Triunfo.

O Estado do Mato Grosso moeu 16,110 milhões de toneladas de cana-de-açúcar de uma área de 220 mil hectares na safra 2017/2018, até o fim de janeiro, aponta o Sindalcool-MT. O presidente do Sindalcool – MT, Silvio Rangel, considerou que a visita trouxe ao setor o entendimento sobre a dinâmica de trabalho com matérias-primas renováveis e sobre o desenvolvimento de novos usos para a o etanol proveniente da cana-de-açúcar, contribuindo para a elaboração de estratégias para o setor.

A Braskem é a maior produtora mundial de biopolímeros. O polietileno derivado do etanol da cana-de-açúcar possui as mesmas propriedades e aplicações que o plástico obtido através de fontes fósseis, mas tem a vantagem de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. Recentemente, o plástico verde foi adotado pela NASA em suas missões espaciais, como resina para a produção de peças a partir de impressões 3D.

