Grupo de Investidores Parceiros no Feevale Techpark será lançado no dia 29

A Universidade Feevale e o Feevale Techpark realizam na segunda-feira, dia 29, o lançamento de um novo programa do parque, o Grupo de Investidores Parceiros no Feevale Techpark. O evento acontecerá às 18h no auditório da Reitoria, no prédio Lilás, no Câmpus II da Instituição (ERS 239, 2755 – Novo Hamburgo) e vai reunir interessados em realizar investimentos conjuntos em startups e empresas com potencial para instalação no parque tecnológico da Feevale. O programa é organizado e apoiado pela aceleradora de empresas Ventiur.

Por meio desse programa, o Feevale Techpark tem o objetivo de criar um ambiente de convivência e sinergia entre a Universidade, o Poder Público e as empresas de base tecnológica, de indústria criativa e outras áreas afins. Mais precisamente, visa estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do país.

O Grupo de Investidores

A proposta do Grupo de Investidores é aproximar os investidores das startups com alto potencial de crescimento, criando novas oportunidades e propiciando a troca de informações e a criação de novos negócios, minimizando riscos. Nesse processo, o Feevale Techpark e a Incubadora Tecnológica da Universidade Feevale irão prospectar e preparar as empresas para serem investidas. Já a Ventiur fará a organização do grupo e gestão do fundo de investimentos.

Entre as vantagens que os membros do grupo terão a seu dispor estão informações privilegiadas sobre startups pré-selecionadas, conhecer o “caminho das pedras” para investir com segurança, encontros e meetups de networking, qualificação para mentorias, indicação de startups para avaliação e investimento, além de eventos e treinamentos. Já as empresas selecionadas contarão com um grupo de investidores para seu negócio, além de passarem pelo processo de aceleração, no qual contarão com todo o suporte necessário para a consolidação de sua proposta.

Fundo de investimentos

“O programa se propõe a reunir investidores privados a fim de aportar recursos para a criação de um fundo de investimentos a ser aplicado em empresas da cidade e da região que desenvolvam seus negócios no Feevale Techpark. Tudo isso, por meio do trabalho conjunto dos investidores parceiros, do parque tecnológico da Universidade Feevale e da Ventiur”, explica Cleber Prodanov, pró-reitor de Inovação da Universidade Feevale.

Gestão do fundo

A Ventiur é uma aceleradora de empresas, com unidades em São Leopoldo e Porto Alegre, com sólida atuação e que fará a gestão do fundo. “Trata-se de uma empresa que possui toda a expertise e autorização legal para desenvolver esse trabalho, o que nos dá toda tranquilidade para poder desenvolver o programa”, informa Cleber. Investidores de diferentes locais do Rio Grande do Sul, inclusive da região do Vale do Sinos e de Novo Hamburgo, já fazem parte da Ventiur, o que facilitará a atuação do grupo.

Cotas para investimento

Os investidores interessados em participar desse novo programa do Feevale Techpark trabalharão com cotas de R$ 50 mil. “Cada investidor poderá adquirir até três cotas. Uma vez que esperamos reunir de 20 a 24 investidores nesse grupo, projetamos formar um capital que varia entre R$ 1,5 e R$ 2 milhões para a geração de novos negócios no Parque”, planeja Prodanov. O grupo estará aberto a receber novos membros num período entre seis meses e um ano.

