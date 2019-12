Notas Mundo Grupo de militares que desafiou Maduro deixa a Venezuela

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Um grupo de 16 militares venezuelanos que se amotinou contra o regime de Nicolás Maduro deixou a Venezuela, informou a agência Associated Press na segunda-feira (9). Eles participaram, em abril, do movimento liderado pelo autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó. Desde então, estavam sob proteção na Embaixada do Panamá em Caracas.

