Grupo de Operações Penitenciárias Especiais é apresentado pela Susepe

O Grupamento de Operações Penitenciárias Especiais (GOPE) foi apresentado pela Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), nesta quarta-feira (26). A equipe, anteriormente, era denominada Grupo de Intervenção Prisional (GIR). O objetivo do Gope é atuar em situações de motins e rebeliões de média e baixa complexidades.

O coordenador do Gope, Diro Borba, apresentou a metodologia do trabalho dos grupamentos, o processo de treinamento, e ressaltou a forma de ingresso e os requisitos para a permanência no grupo. “A seleção para o ingresso no Gope deverá funcionar de forma coesa no estado”, informou Borba.

Para o diretor do Departamento de Segurança e Execução Penal (DSEP), Cristiano Fortes, as ações do Gope vão destacar o nome da Susepe e da Secretaria da Administração Penitenciária (Seapen), mostrando o bom trabalho desses órgãos. “Este projeto vai padronizar o excelente trabalho que os agentes penitenciários já vêm realizando nas casas prisionais gaúchas”. A portaria que trata das atribuições e da funcionalidade do Gope deverá ser publicada ainda neste mês.

Deixe seu comentário: