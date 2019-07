Grupo de Reeducação Alimentar da Unimed Porto Alegre realiza palestras e oficinas na capital

A Unimed Porto Alegre promoverá um encontro, do Grupo de Reeducação Alimentar, para trocar conhecimentos sobre preparações de receitas saudáveis. O encontro a acontece a partir das 16h30, no dia 9 de julho, no Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco).

A atividade faz parte do Programa Viver Bem e é gratuita e exclusiva para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre. A oficina faz parte de uma série de atividades, que tem como objetivo auxiliar na conscientização da população a respeito da manutenção da saúde.

O grupo lembra que uma alimentação saudável, além de auxiliar na perda de peso, é fundamental para a manutenção da saúde, pois fortalece o sistema imunológico, previne e combate diversas doenças e, quando aliada a atividades físicas, melhora o desenvolvimento e condicionamento do corpo.

Além do encontro, outras atividades voltadas para a alimentação serão realizadas no mês . Confira todas as oficinas:

O quê: Preparações saudáveis

Quando:

Onde: Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco)

Horário: das 16h30 às 17h30

Oficina de Preparações Saudáveis

O quê: Lanches saudáveis

Quando:

Onde: Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco)

Horário: das 11h às 12h

Grupo de Reeducação Alimentar

O quê: Mudança de hábitos

Quando:

Onde: Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco)

Horário: das 16h30 às 17h30

Grupo de Reeducação Alimentar

O quê: Organizando as refeições do dia

Quando:

Onde: Unidade Assistencial Canoas (Conjunto Comercial Canoas – Avenida Getúlio Vargas, 5.600)

Horário: das 10h às 11h

Deixe seu comentário: