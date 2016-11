Três homens e uma mulher foram presos na noite deste sábado (26) em Arroio do Sal, no Norte do Rio Grande do Sul. A quadrilha responderá por tráfico de drogas e receptação. Todos envolvidos possuem antecedentes, segundo a Polícia Civil. Foram apreendidos quatro veículos, celulares e 176 gramas de maconha.

