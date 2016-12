Grupo Educacional FACINEPE recebe Prêmio Quality Brasil 2016

O Grupo Educacional FACINEPE, com 31 anos de tradição no ensino superior, recebeu, na sexta-feira (09/12), em São Paulo, o Prêmio Quality Brasil 2016. A distinção homenageia a atuação do Grupo no segmento da pós-graduação em todo o país.

De acordo com o CEO do Grupo Educacional FACINEPE, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior, é uma honra para a instituição figurar num prêmio que já foi concedido a outros grandes grupos educacionais que se destacam mundialmente, como é o caso da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“O sentimento é de ainda mais responsabilidade. Sabemos que a cada reconhecimento que conquistamos, nosso compromisso com a Educação e com nossos alunos só aumenta. Esse prêmio mostra um ano de crescimento e alavancada para o Grupo Educacional FACINEPE em diversos aspectos. Estamos muito felizes”, agradeceu o executivo.

Para o vice-reitor, Prof. Dr. Thiago Nicolau de Araújo, os investimentos em diversas áreas do saber e principalmente em parcerias internacionais fez com que a instituição esteja ainda mais em evidência.

“Estamos muito contentes com o desempenho do Grupo Educacional FACINEPE. Fizemos muitos acordos internacionais interessantes neste ano, principalmente com instituições europeias, nas áreas da Medicina, de Estudos de Paz com a Unesco, entre outras”, finalizou Araújo.

Reconhecimento

O CEO do Grupo Educacional FACINEPE, Prof. Dr. Faustino da Rosa Júnior, também foi reconhecido pelo Prêmio Quality 2016 no segmento de Educação. Para ele, a honraria vem para enobrecer a sua carreira, tanto à frente da instituição quanto no meio acadêmico.

Comentários