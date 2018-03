Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra bandidos armados durante uma festa em Santa Teresa, no Centro do Rio. Nas imagens vários fuzis aparecem sendo levantados no meio público, que estava num baile funk, no Morro do Fogueteiro, na madrugada de domingo. A Polícia Civil informou que está investigando o caso e tenta identificar quem são os bandidos armados que aparecem no vídeo.

