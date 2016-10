Grupo Eurobike na Fenatrigo

No planalto médio do Estado gaúcho, Cruz Alta é um município brasileiro, que tem uma significativa importância estratégica, sendo considerado como um valioso tronco rodo­ferroviário na região centro­norte do RS. A XIII Fenatrigo acontece entre os dias 19 a 23 de outubro no Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta.

Pela primeira vez, o Grupo Eurobike participará do evento com as marcas Audi e Land Rover. Em exposição estarão os modelos da Audi; Q7, Q5, Q3, A3 2.0 Sedan, A4 e A6. Da Land Rover estarão no evento os modelos Discovery Sport, Range Rover Sport, Discovery 4 e Range Rover Evoque.

Para atender às demandas dos produtores rurais e empresas, a Audi e Land Rover oferecem planos e condições especiais para aquisição de veículos das marcas. O público esperado na XIII Fenatrigo é de 150 mil pessoas e o objetivo é que todos os números das edições anteriores sejam superados em função do bom momento do agronegócios na região. Especificamente na questão do commodities trigo, o Rio Grande do Sul tem uma característica única em termos de Brasil ao ser autossuficiente em trigo, enquanto o país consome o dobro do que produz e precisa importar.

O estande da Eurobike, em parceria com a Unicred está situado na Av principal do Parque Integrado de Exposições de Cruz Alta, ao lado da Unicruz.

