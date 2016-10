Grupo faz uma corrente humana para salvar o motorista de um carro em chamas

Um grupo de estranhos ajudou a resgatar um motorista cujo carro caiu da estrada e explodiu. Em um vídeo do acidente postado pela polícia é possível ver a fumaça saindo do carro, enquanto testemunhas tentam tirar o homem do veículo. Ele foi resgatado com uma surpreendente corrente humana.

Segundo a polícia, dois policiais foram chamados para a ocorrência e encontraram o veículo em chamas. Vários cidadãos ajudaram os policiais a puxarem o motorista com segurança. O homem foi levado para o hospital com ferimentos leves.

Testemunhas contaram que o motorista estava alterado e pediu para o deixarem em paz. Então, ele recebeu um choque com uma arma para poder ser retirado do veículo. Ele foi considerado culpado do acidente que atingiu outros dois carros.

O caso ocorreu na Flórida, nos Estados Unidos. (AG)

