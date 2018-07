Grupo Fleury abre inscrições para 6ª edição do Projeto Dom

O Grupo Fleury lança edital para a 6ª Edição do Projeto Dom, que capacita ONGs que atuam na área de saúde ou que tenham algum projeto no setor que vise a promoção de saúde e do bem-estar. As inscrições abrangem instituições de todas as cidades situadas nos diferentes estados em que a empresa está presente: Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, Paraná e São Paulo, além do Distrito Federal.

Entre as inscritas, 10 instituições serão selecionadas para um treinamento em São Paulo, nas instalações da Universidade Corporativa do Grupo Fleury – Sede Campo Belo, com duração de três dias. Cada organização poderá enviar dois representantes, que receberão material didático individualizado e desenvolverão, ao longo de três meses, um projeto prático com base no conteúdo trabalhado no programa de formação e que será acompanhado por especialistas do Grupo Fleury.

O Projeto Dom foi estruturado em três eixos temáticos: “Dom de Acolher”, “Dom de Transformar” e “Dom de Gerir”. No primeiro eixo, o programa de formação abordará temas como foco no atendimento e acolhimento. No segundo, serão trabalhadas ferramentas para transformar o dia a dia da organização visando à sustentabilidade; e no terceiro serão trabalhadas também as capacidades dos líderes das instituições.

As ONGs candidatas à capacitação podem se inscrever no processo seletivo gratuitamente até 29 de julho de 2018 pelo site www.domgrupofleury.com.br. Serão selecionados três projetos de ONGs finalistas. O primeiro lugar receberá R$ 40 mil; o segundo, R$ 25 mil; e o terceiro lugar, R$ 15 mil.

As organizações serão avaliadas pelo Grupo Fleury de acordo com os seguintes critérios: indicação clara de apoios, parcerias e de mobilização comunitária que evidenciem o impacto e relevância da organização na comunidade atendida; inovação em processos e práticas de gestão que indiquem o pioneirismo e diferenciação do trabalho da organização na comunidade em que está inserida; abrangência e impacto direto do trabalho da organização na comunidade.

Edição 2017

Na última edição, a instituição vencedora foi a Associação dos Amigos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, que recebeu o prêmio de R$ 40 mil. Em segundo lugar ficou o Instituto Sorrir para a Vida, recebendo R$ 25 mil, e a terceira colocada foi a ONG CEJAM, que levou R$ 15 mil.

O Projeto Dom nasceu em 2012 após a empresa identificar necessidades de formação das organizações de saúde, por meio de um mapeamento com as entidades. A partir do conhecimento do Grupo Fleury em medicina e saúde, ciências humanas e gestão foi criado um curso inovador com foco específico em ONGs que atuam nessa área.

Deixe seu comentário: