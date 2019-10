Grupo gaúcho de dança israelense celebra 40 anos com uma apresentação no Teatro São Pedro nesta quinta-feira

Considerado uma referência em dança israelense no Brasil, os gaúchos do Grupo Kadima celebram quatro décadas de atuação. E para marcar esse aniversário, a companhia apresenta nesta quinta-feira, às 20h30min, o espetáculo “Kadima 40 anos”, no Theatro São Pedro, no Centro Histórico de Porto Alegre.

“Apresentaremos ao público momentos importantes dessa história, por meio de coreografias que representam a comunidade judaica”, resssalta Amanda Mattos Schwetz, que assina a direção artística junto com Lucas Schwetz. No palco, mais de 100 bailarinos e ex-bailarinos do grupo apresentam 13 coreografias que passeiam por todas as fases desde a fundação, em 1979.

“Será um momento lindo porque todos que subirão ao palco guardam em seus corações grandes momentos vividos na Família Kadima”, completa Amanda. Os ingressos custam de R$ 40 a R$ 120. Mais informações em www.teatrosaopedro.com.br.

As comemorações iniciaram com uma grande turnê pela região Nordeste dos Estados Unidos. Em Boston (Massachussetts), a companhia participou do Boston´s Annual Israel Folk Dance Festival, ao passo que na capital norte-americana Washington se apresentou no Israeli Dance Festival DC. Também passou por Nova York, no Centro Cultural Judaico 92y, o mais importante da cidade.

Criada no início dos anos 90, com a intenção de dar suporte ao Grupo Kadima, a fundação trabalha promovendo eventos culturais, festivais e espetáculos com o objetivo de difundir a cultura judaica no Brasil e no mundo.

Ao longos destes 40 anos, o grupo com sede em Porto Alegre tem representado a comunidade judaica do Rio Grande do Sul, Brasil e América Latina em espetáculos e festivais em diversos países.

Também tem se firmado como referência no cenário cultural gaúcho, conforma destacado no início do texto, acumulando conquistas como o Prêmio Açorianos de Dança (promovido pela Secretaria Municipal da Cultura da capital gaúcha), nas categorias “Espetáculo do Ano”, “Produção” e “Destaque em Danças Étnicas”, em 2015.

Pianista

Já na área da música, o Theatro São Pedro recebe na noite desta sexta-feira o show de lançamento de “Beauty”, primeiro disco de João Maldonado Quinteto. A apresentação está marcada para as 19h na Concha Acústica. O álbum tem 12 faixas, todas compostas pelo próprio pianista e gravadas ao vivo no estúdio Porta da Toca e masterizadas por Ciro Moreau. A produção é da Loop Discos.

Uma das marcas desse trabalho é o ecletismo, unindo jazz, gêneros regionalistas, indígenas e rap. Maldonado convidou a rapper Negra Jaque para compor uma música sobre beleza e o artista plástico Bu’ú Kennedy (membro do clã Üremirin Sararó, da Amazônia), para recitar uma poesia sobre o mesmo tema na língua tukana.

“Como sou de origem indígena, neste disco eu quis dar voz a um povo que é constantemente atacado e ameaçado de extinção”, explica o band-leader. “Beauty” também tem a participação de Ernesto Fagundes em uma música que leva em seu título o próprio nome do artista gaudério.

(Marcello Campos)