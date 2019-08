Grupo invade estação e assalta funcionários da Trensurb em Porto Alegre

Na madrugada desta quarta-feira (21) criminosos invadiram a Estação Rodoviária da Trensurb, no centro de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar (BM), cerca de quatro assaltantes armados e encapuzados renderam funcionários e acessaram o cofre da estação.

O grupo entrou pelo corredor na Avenida Júlio de Castilhos, que dá na estação junto à rodoviária. Conforme com a segurança da Trensurb, os homens estavam vestidos com roupas da empresa que presta serviço de limpeza e, por isso, não tiveram dificuldade para ingressar no local.

O grupo levou celulares de funcionários de setores da limpeza e segurança e parte do dinheiro do cofre. A outra parte foi abandonada no local. A BM não confirma se os assaltantes conseguiram levar alguma quantia.

O caso será encaminhado para investigação da Polícia Federal.

