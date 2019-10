Grupo Kadima comemora 40 anos com apresentação única no Theatro São Pedro

O Grupo Kadima, uma referência de dança israeli no Brasil, comemora quatro décadas de existência. Para celebrar a data, a companhia gaúcha vai apresentar o espetáculo Kadima 40 anos, no dia 31 de outubro, às 20h30min, no Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N – Centro Histórico). Em março deste ano, o grupo realizou uma turnê pelos Estados Unidos, se apresentando em Nova Iorque, Boston e Washington D.C.

“Iremos apresentar ao público momentos importantes desses quarenta anos de história contada através de coreografias que representam a comunidade judaica”, afirmou Amanda Mattos Schwetz, que assina a direção artística junto com Lucas Schwetz. No palco, mais de 100 bailarinos, e ex-bailarinos, irão apresentar 13 coreografias do repertório do grupo, desde a fundação, em 1979, até os dias de hoje. “Será um momento lindo porque todos que subirão ao palco guardam em seus corações grandes momentos vividos na Família Kadima”, completou.

E a celebração dos 40 anos começou com uma grande turnê pelo nordeste dos Estados Unidos. O grupo participou do Boston´s Annual Israel Folk Dance Festival, em Boston, e do Israeli Dance Festival DC, em Washington D.C. Além disso se apresentou em Nova Iorque, no centro cultural judaico 92y, o mais importante da cidade.

Ao longos destes anos, o grupo com sede em Porto Alegre representa a comunidade judaica gaúcha, brasileira e latino-americana em festivais e espetáculos ao redor do mundo. Também é referência no cenário cultural gaúcho, tendo conquistado o Prêmio Açorianos de Dança, nas categorias Espetáculo do Ano, Produção e Destaque em Danças Étnicas, no ano de 2015.

Criada no início dos anos 90, com a intenção de dar suporte ao Grupo Kadima, a fundação trabalha promovendo eventos culturais, festivais e espetáculos com o objetivo de difundir a cultura judaica no Brasil e no mundo.

SERVIÇO:

O que: Espetáculo Kadima 40 anos

Quando: 31 de outubro de 2019

Horário: 20h30min

Onde: Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N – Centro Histórico)

Ingressos: Valores – R$ 120,00 (plateia); R$ 100,00 (camarote central); R$ 80,00 (camarote lateral) R$ 40,00 (galeria) no teatro e no site https://vendas.teatrosaopedro.com.br.

