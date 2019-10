Grupo ligado ao presidente do PSL acusa o Planalto de traição e prepara nova lista para a liderança do partido

A ala ligada ao presidente do PSL, deputado Luciano Bivar (PE), acusa o Palácio do Planalto de traição e prepara nova lista para retomar a liderança do partido na Câmara dos Deputados, com o deputado Delegado Waldir (GO).

“O governo traiu o acordo. Agora, segue o jogo”, disse o deputado Junior Bozzella, ligado a Bivar. O grupo deve, agora, trabalhar pela suspeição do deputado Eduardo Bolsonaro (SP) do partido. Segundo Bozzella, o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, ligou para Bivar na manhã desta segunda-feira (21), pregando a pacificação.

Em seguida, no entanto, “descumprindo o acordo”, de acordo Bozzella, Eduardo apresentou uma lista à Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara para assumir a liderança do PSL na Casa. Em nome desse acordo, Waldir chegou a entregar o cargo de líder do partido na Câmara. A desistência do deputado de ocupar o posto foi anunciada por meio de um vídeo gravado por ele na manhã desta segunda-feira e divulgado por sua assessoria de imprensa.

“Venho a público fazer um esclarecimento, o meu partido, o PSL, decidiu retirar a ação de suspensão de cinco parlamentares e aceitamos democraticamente que foi feita por parlamentares. Já estarei à disposição do novo líder para de forma transparente passar para ele toda a liderança do PSL”, disse o deputado.

Ao falar que as suspensões foram desfeitas, Waldir se refere à decisão tomada na semana passada pelo comando do partido. Bivar anunciou a suspensão de cinco deputados ligados ao presidente – Carlos Jordy, Alê Silva, Bibo Nunes, Carla Zambelli e Filipe Barros. O objetivo da manobra era impedir que eles representassem a legenda em qualquer atividade na Câmara, incluindo a votação para líder da bancada.

O anúncio da desistência das suspensões e do cargo de líder foi feito por meio de um vídeo caseiro gravado pelo próprio Waldir no qual se pode notar que ele lê uma mensagem pronta. O deputado, que na semana passada foi gravado dizendo que poderia implodir o presidente Jair Bolsonaro, não faz nenhuma menção direta ao seu nome, mas manda um recado para o Palácio do Planalto ao dizer que o Poder Executivo não pode interferir no Legislativo.