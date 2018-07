Grupo Maciel oferece com exclusividade no RS serviço de Auditoria Cooperativa

O Grupo Maciel, especializado em prestação de serviços contábeis nas áreas de auditoria, consultoria, perícia e assessoria, é a única credenciada pelo Banco Central no Rio Grande do Sul para prestar o serviço de Auditoria Cooperativa com base na Resolução 4.454 e Circular 3.599/BACEN. Para 2019, de acordo com o segmento da cooperativa, haverá atualizações no escopo em conjunto entre o Banco Central do Brasil, cooperativas de crédito e firmas de Auditoria Cooperativa.

Este passo é fundamental para cooperativas que atuam no território brasileiro, uma vez que, até 30 de dezembro deste ano, o documento final do escopo esteja revisado, pronto para execução de 2 de janeiro de 2019 até 29 de novembro de 2019. A auditoria independente referente às demonstrações financeiras já é uma prática obrigatória das cooperativas de crédito, sendo a auditoria cooperativa uma nova modalidade determinada pelo BACEN.

Segundo o Sócio Responsável Técnico de Auditoria Cooperativa, Luciano Gomes dos Santos, “o Grupo Maciel possui uma metodologia que auxilia as cooperativas a integrarem os processos de auditoria externa, cooperativa, supervisão auxiliar e auditoria interna de modo a otimizar os escopos dos trabalhos a serem realizados”. Além disso, destaca ele, “é possível ajudar a melhor definir o papel de cada ator no processo, evitando desperdício de recursos e melhorando a comunicação da entidade, visando a redução de riscos para os conselheiros, administradores e cooperados” .

