Grupo Marpa aposta na área tributária no Paraná

O Grupo Marpa – Gestão Tributária se prepara para expandir seus negócios no Paraná. Segundo Michael Soares, diretor tributário, as cidades de Maringá, Cascavel, Cianorte, Londrina e Foz do Iguaçu poderão contar com os serviços prestados pela empresa.

“O foco será na área tributária, que demanda das empresas grande parte do orçamento por ano. Nosso objetivo é trabalhar de forma criteriosa sobre toda e qualquer nova normativa divulgada pela Receita Federal, para assim, transformar a gestão tributária em algo rentável para nossos clientes”, explica Soares.

O diretor salienta que a carta de clientes do Paraná contará com suporte em levantamento de créditos tributários, avaliação de classificação fiscal de ex-tarifários, carta fiança, dação em pagamento e precatório, entre outros.

Há 31 anos no mercado, o presidente do Grupo Marpa, Valdomiro Soares ressalta que a atenção destas empresas nesta esfera é de extrema importância para os negócios. “São inúmeras complicações que podem surgir, por isto, a Marpa conta com uma equipe de profissionais sempre atenta às novidades, trabalhando de forma diferenciada”, conclui o presidente.

No Paraná, o Grupo conta com filial em Maringá, que atende toda a região norte do estado. Além disto, possui escritórios em Foz do Iguaçu e Cascavel. Com matriz em Porto Alegre, os representantes da empresa estão presentes em Caxias do Sul, Passo Fundo, Santa Maria, Pelotas, Santa Cruz e Lajeado, no Rio Grande do Sul. Já nas regiões sudeste, centro e nordeste, possui sucursal na Grande São Paulo, no Rio de Janeiro, Distrito Federal e no Recife.

