Grupo MARPA estará presente em sete feiras no sul e sudeste, em novembro

Durante este mês, sete feiras de segmento nacional e internacional no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo receberão a presença de representantes do Grupo Marpa – Marcas, Patentes e Gestão Tributária. Segundo Valdomiro Soares, presidente do Grupo Marpa, o objetivo é conhecer novos parceiros e também, pessoas que estejam buscando auxílio em concessão de patentes, preservação de marcas e assuntos jurídicos.

Soares salienta que este trabalho é extrema importância para a empresa, pois possibilita um contato mais direto com os expositores e participantes das feiras. “A abrangência destes eventos é muito grande, alguns têm visibilidade internacional. Por isto, ficamos felizes em poder estar presentes e a par das novas tecnologias, novas ideias e, principalmente, à disposição do consumidor”, finaliza o presidente.

