Grupo Marpa vê com otimismo a retomada da economia

A Marpa Marcas e Patentes, que completou recentemente 31 anos de atividades no mercado gaúcho, no segmento de Propriedade Industrial e Intelectual, celebra seu bom momento, agora também com a expansão de outro de seu braço de atuação, focado na área tributária. “Este segmento estava incubado na empresa há cerca de 5 anos, direcionado apenas aos nossos clientes”. Há 3 anos, passaram a ser ofertados ao mercado, através da Marpa Gestão Tributária, como explica o diretor-presidente do grupo, Valdomiro Soares.

Segundo ele, a Marpa está presente em Brasília, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, praças também estendidas à Marpa Gestão Tributária, que no Paraná ainda está concentrada mais ao norte do Estado. “Estamos prevendo que já no ano que vem a Marpa Gestão Tributária passe a ser o a área mais forte do grupo”. Isto porque, na visão do empresário, “o governo é avassalador para cobrar impostos” e as organizações, independente de seu porte, precisam de orientação ou porque devem ou porque desejam pagar menos impostos. “Nós entramos para equalizar estas questões”, afirma Soares.

Ele diz ainda que em 2019 deverá “entrar com os dois pés em São Paulo”. Avalia ainda o cenário atual e diz que o agronegócio é que sustenta a economia, segmento no qual o grupo também atua fortemente. Ele acredita na retomada. “Estamos saindo do fundo do poço”. Observador, Valdomiro Soares vê movimentação no varejo gaúcho, com indústrias produzindo, lojistas conseguindo vender e empregados realizando compras. “Estive em três shoppings centers nos últimos dias e fiquei animado ao ver pessoas comprando, a economia em movimento”. (Clarisse Ledur)

Deixe seu comentário: