A associação criminosa desarticulada por fraudar a previdência social em Rondônia era liderada por seis advogados de Ariquemes (RO). Os advogados tinham um modelo padrão de documento já no computador e, com isto, apenas alteravam os dados dos usuários que receberiam os benefícios. Mediante pagamento de propina, o grupo conseguia benefícios ilegalmente através do INSS.