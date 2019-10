Grupo SAS Plastic abre loja de soluções completas para móveis na Serra Gaúcha

A cidade de Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, irá ganhar um centro de referência para arquitetura e acessórios para todo tipo de mobiliário. Trata-se da Ábile Componentes, nova empresa do Grupo SAS Plastic, que possui 28 anos de tradição na produção de peças plásticas, metálicas e ferragens para a indústria moveleira. Focada no público A e B, a nova loja abre as portas com a proposta de trazer para a região soluções completas e inovadoras para segmento arquitetônico e tem planejamento de ter o faturamento duplicado em um ano.

“A Ábile conta com o know how da SAS Plastic para inovar e oferecer ao consumidor final um local que reúna uma grande variedade de produtos complementares – mais de 3.500 itens – que agreguem valor aos móveis e ao lar. Nossa loja será um centro de excelência para profissionais que buscam a perfeição em projetos residenciais e comerciais”, diz Ederson Stuani, diretor da Ábile Componentes, ao lado da irmã Josiele Stuani.

A inauguração da Ábile Componentes trará um conceito inovador no segmento de arquitetura e acessórios para móveis, uma vez que a loja deve funcionar como showroom dos produtos de varejo. “A ideia é que os profissionais da marcenaria possam visitar o espaço com seus clientes para, juntos, visualizarem os acessórios antes de projetar o mobiliário para quartos, cozinhas, área de serviço e demais ambientes da casa”, diz Josiele.

Entre as principais soluções que a Ábile irá oferecer em seu portfólio, estão sistemas de aberturas de portas, fechaduras, divisórias internas para gavetas e armários, cabideiros, pés para mesas, coifas, cubas, cooktops, assim como sistemas de iluminação de LED para móveis, máquinas e ferramentas para marcenaria. Uma das exclusividades que o cliente encontrará na loja serão os produtos tecnológicos da grife Ninka, graças a um grande movimento da empresa para trazer a marca alemã para o país. O showroom também contará com as variadas linhas de componentes da Tramontina, Blum, Papaiz e SAS Plastic.

A inauguração da loja está prevista para o dia 10 de outubro, às 19h. Na ocasião, os convidados serão recepcionados com um coquetel e poderão conhecer o espaço de 500m², cujo projeto arquitetônico tem assinatura de João Paulo Carpeggiani e Leonardo Regianini. O renomado arquiteto Rodrigo Kirck, vencedor dos prêmios A’ Design Awards, Property Awards e Architizer A+ Awards, estará presente no evento de abertura e conduzirá um bate-papo com o tema “O processo criativo pautado na experiência”.

A Ábile Componentes está localizada na Av. 25 de Julho, nº 3877, no bairro São Cristóvão, em Flores da Cunha. O atendimento ao público será feito a partir do dia 11 de outubro, de segunda à sexta, das 8h às 19h.

Deixe seu comentário: