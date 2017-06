Grupo Servopa/Peugeot se prepara para receber SUV 3008, o Carro do Ano

As quatro lojas do Grupo Servopa/marca Peugeot – Porto Alegre, Canoas e Novo Hamburgo – se preparam para receber o grande lançamento do ano no setor automobilístico: o novo SUV 3008. A Peugeot inaugurou, no último dia 20, o sistema de pré-vendas deste que foi eleito o Carro do Ano no Salão de Genebra. O produto chega ao mercado com valores a partir de R$ 135,990 e vem representando a essência da marca, consolidando seu reposicionamento no mercado. Já estão disponíveis– através do sistema de pré-vendas, 50 unidades do Novo SUV Peugeot 3008. A previsão é que até o final de julho as concessionárias de Porto Alegre tenham disponíveis as unidades do 3008.

Além de Carro do Ano – é a primeira vez que um SUV conquistou este prêmio – o 3008 recebeu outros 23 prêmios ao redor do mundo.

