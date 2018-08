Grupo Tânia Zambon está no Vale do Silício para estudar os “bastidores” das maiores empresas de tecnologia

O Grupo Tânia Zambon está, desde a última segunda-feira (13/08), no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com 60 empresários gaúchos e de quatro estados brasileiros para uma semana de aulas de inovação e gestão na Universidade de Stanford, uma das mais conceituadas instituições de pesquisa do mundo. Além de Stanford, a turma terá também encontros na Apple, Adobe, Google, HP, Facebook, Intel, Netflix e Oracle até a próxima sexta-feira (17/08). A viagem de estudos faz parte de um dos 12 módulos da Universidade de Negócios do Grupo Tânia Zambom, que tem sede em Gramado (RS), com o objetivo de alcançar o hipercrescimento sustentável.

“Queremos que os nossos alunos absorvam tudo que há de melhor em inovação nos últimos tempos. Países de todo o mundo estão dando o seu melhor para copiar a magia da região, referência em tecnologia e inovação”, destaca Tânia Zambon, coach e especialista em comportamento humano.

Na Califórnia, eles terão aulas in loco no Vale do Silício, o maior centro de tecnologia do mundo, e conhecerão de perto como funcionam as maiores empresas do planeta. “As empresas situadas no Vale do Silício possuem estratégias que exigem excelência, colocando as principais necessidades dos clientes no centro da inovação e recompensando novos talentos”, afirmaTânia.

A Universidade de Negócios é resultado de seis anos de capacitação de Tânia fora do país em cursos e treinamentos com os maiores renomes do mercado mundial em todos os setores de uma empresa. As aulas s começaram no mês de janeiro desse ano e seguem até dezembro.

