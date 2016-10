Grupo tenta invadir hospital para sequestrar médico

A Polícia do Rio de Janeiro vai investigar mais um caso de violência em um hospital, desta vez em Duque de Caxias. Funcionários do Hospital Moacyr do Carmo relataram que bandidos tentaram invadir o local para sequestrar um médico.

Armados com fuzis, os criminosos trocaram tiros com um vigilante, que ficou ferido. A intenção da quadrilha era usar o fprofissional para que ele atendesse um bandido ferido. O bandido em questão estava em outro local e não foi levado para o hospital por medo de ser preso.

