Um grupo terrorista de esquerda amedronta o Norte do Paraguai

Ao lado do hospital de Santa Rosa del Aguaray, cidade de 42 mil habitantes no norte paraguaio, um outdoor mostra as fotos de 29 pessoas com os dizeres “Buscados” (procurados), em letras chamativas. “Foragidos por [prática de] homicídio, sequestro, terrorismo, assalto agravado e associação criminal”, diz. Promete-se recompensa.

São integrantes do EPP (Exército do Povo Paraguaio), embora a guerrilha marxista não seja citada pelo nome. O cartaz foi colocado pela FTC, a Força Tarefa Conjunta composta pelas Forças Armadas e pela Polícia Nacional, dedicada a combater o grupo. As informações são do Jornal Folha de São Paulo

Com a ajuda do Brasil, a galeria dos fugitivos vem sendo reduzida. Óscar Luis Benítez, um dos rostos do outdoor, foi extraditado para o Paraguai no final de setembro. Em breve, Lorenzo González, a seu lado no cartaz, deverá ter destino igual.

Presos em 2017 em São Paulo, eles tiveram a extradição autorizada pelo STF. São acusados pelo assassinato de Cecília Cubas, filha do ex-presidente paraguaio Raúl Cubas, em 2005. Além disso, em julho, o ministro Sergio Moro (Justiça) cancelou o refúgio de três outros supostos membros do EPP que estavam no Brasil, e um processo de extradição está em curso. Mesmo sendo alvo dessa ofensiva, o grupo terrorista segue ativo e atemorizando a população de boa parte do centro-norte paraguaio, sobretudo nos Departamentos de San Pedro e Concepción.

Criado em 2008, mas com raízes em movimentos de esquerda radical do país desde a década de 1990, o EPP defende uma vaga ideologia marxista-leninista inspirada em outros grupos terroristas do continente, sobretudo as Farc. Mas enquanto os integrantes do grupo colombiano, em sua maioria, abdicaram das armas e optaram pela via política, o EPP segue fazendo ataques.

Sua força é bem mais restrita do que tinham as Farc, com um número de guerrilheiros armados que chegariam a algumas centenas, espalhados por acampamentos no maio da mata. Mencionam bandeiras como reforma agrária, distribuição das riquezas do Estado para as classes mais pobres e a derrubada do atual modelo constitucional paraguaio.

O modus operandi preferido é o sequestro de autoridades e fazendeiros da região, grande produtora de soja, milho, tabaco e gado leiteiro. Financiam-se cobrando resgates milionários, em geral pagos. Paraguaios de origem brasileira conhecidos como “brasiguaios” estão entre seus alvos preferenciais, acusados de roubar terras e tirar emprego da população local.

Além dos sequestros, o EPP se manifesta queimando tratores, colheitadeiras e pequenos aviões que fazem fumigação de pesticidas em lavouras. Em 2014, o brasiguaio Arlan Fick, à época com 17 anos, foi sequestrado pelo grupo na fazenda onde vivia com os pais, na região de Concepción. Passou nove meses em cativeiro até ser libertado mediante o pagamento de resgate de US$ 500 mil. Em novembro do ano passado, outro brasileiro, o madeireiro Valmir de Campos, 48, não teve a mesma sorte. Foi sequestrado e morto por seis homens que disseram pertencer ao grupo.

Ainda mais visados que os brasileiros são os membros da minoria menonita, uma corrente protestante com origens na Alemanha no século 16. Historicamente perseguidos por sua fé, migraram ao longo dos séculos para Rússia, Canadá e México e chegaram ao Paraguai nos anos 1970, atraídos pela política do governo de então de abrir a fronteira agrícola do país.

O governo paraguaio, que mantém uma base armada perto do centro da cidade, diz que o EPP, nos últimos anos, passou a ser um grupo praticando banditismo sem ideologia, inclusive tendo contatos com organizações criminosas brasileiras como o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho.

Em 24 de setembro, em uma audiência no Congresso, o ministro da Defesa paraguaio, Bernardino Soto, defendeu a estratégia contra a guerrilha. “O objetivo [do EPP] era negar a autoridade do governo no norte do país, controlar a população e ter um território onde o Estado não pudesse exercer sua soberania. E a pergunta é: conseguiram seus objetivos? Não”, afirmou. “Claro que seguimos trabalhando e essa luta é longa”, prosseguiu.