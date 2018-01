Grupo Tholl prepara o 10º Oficinão Caça-Talentos, dias 02, 03 e 04 de fevereiro

O Grupo Tholl ultima os preparativos para o 10º Oficinão Caça-Talentos, que será realizado sexta-feira , 02 de fevereiro, sábado (03) e domingo (04) para quem tem de 14 anos em diante, no Centro de Treinamento Tholl (rua Garibaldi, 630), em Pelotas/RS, com o objetivo de selecionar novos integrantes para a trupe. Na mesma data, à noite, acontece seleção para o Núcleo de Teatro. No domingo à tarde, serão selecionadas crianças e jovens de seis aos 13 anos.

Dentro da programação, na sexta-feira, às 8h45min, o Tholl dá as boas-vindas aos participantes e presta informações gerais; 9h – início das atividades; 10h30min – intervalo; 10h45min – retorno; 12h – final das atividades da manhã; 14h – início das atividades da tarde; 15h30min – intervalo; 15h45min – retorno; 17h- final das atividades da tarde; 19h/21h – seleção para o Núcleo de Teatro.

Sábado, 8h30min, saída do CT Tholl para atividades externas; 11h45min – final da atividade e retorno ao CT Tholl; 14h15min – início das atividades; 15h30min – intervalo; 15h45min – retorno; 17h – final das atividades da tarde; 19h/21h – seleção para o Núcleo de Teatro.

Domingo pela manhã acontecem ensaios; 13h – saída para atividades externas; 14h – início da seleção de crianças; 18h – retorno dos adultos das atividades externas; 18h – final da seleção de crianças; 19h/21h – seleção para o Núcleo de Teatro; 19h – coquetel. Após, divulgação dos selecionados. Inscrições / informações: imprensa@grupotholl.com / (53) 98118-4416 / 98118-4265.

