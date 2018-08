Grupo Turma do Pagode apresenta o álbum “Misturadin” em show em Porto Alegre

O Grupo Turma do Pagode retorna a Porto Alegre com o álbum “Misturadin”. A apresentação acontece nesta sexta-feira (10), no Auditório Araújo Vianna, a partir das 21h.

Com mais de 20 anos de carreira a TDP (Turma do Pagode) tem 9 álbuns lançados e já emplacou diversos sucessos no País, como o hit “Camisa 10”, que sem dúvidas estará no repertório e será umas das canções mais aguardadas da noite.

Produzido pelo produtor Pezinho em parceria com o grupo, o álbum “Misturadin”traz 17 faixas: 9 inéditas, além de medleys de clássicos do samba e pagode dos anos 1990 e 2000, que influenciaram o Turma do Pagode.

Turma do Pagode é um grupo formado em 1994 na Zona Norte de São Paulo. Alcançaram a fama nacional após o lançamento do hit “Lancinho” que alcançou o primeiro lugar nas paradas das principais rádios do País.

O que: Show da Turma do Pagode

Quando: 10 de agosto, sexta-feira

Onde: Auditório Araújo Vianna – Osvaldo Aranha S/N.

Horário: 21h

Ingressos: na bilheteria do Bourbon Country e no site Uhuu. https://uhuu.com/evento/rs/porto-alegre/turma-do-pagode-5067. A partir de 65 reais.

