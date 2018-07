Grupo Vibra expande operações e cresce 4,8% em 2017

A marca de frangos Nat, resultado de investimentos em pesquisas e inovação, conduziu o crescimento e a expansão do Grupo Vibra no mercado nacional e internacional. No ano passado, mesmo diante de um cenário difícil para a economia e para o setor, a receita líquida da empresa cresceu 4,8 %, em relação ao mesmo período em 2016. O ano de 2017 também foi um marco no processo de internacionalização com a inauguração de uma subsidiária integral em Dubai. Em menos de um ano de atuação, o volume de exportações para os Emirados Árabes aumentou mais de 10%.

No mercado interno, a Nat está presente nas regiões Sul e Sudeste e começa a ingressar em algumas cidades do Norte e Nordeste. A marca oferece um portfólio completo de produtos, que primam pela qualidade e saudabilidade. Além dos tradicionais cortes de frango congelados e resfriados, o mix também conta com cortes especiais, como filé em cubos e em tiras. E ainda, coração, miúdos, linguiças, salsichas e frango inteiro. Consulte o site da marca [somosnat.com].

Outro dado que demonstra crescimento é o número de contratações. Em 2017, a empresa passou de 3.900 funcionários para 4.200. As novas vagas foram preenchidas nas 15 unidades de produção, instaladas no Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais.

Sempre à frente

O pioneirismo está conduzindo o Grupo Vibra para a colocação privilegiada de ser a terceira empresa privada do segmento, segundo o ranking da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). O compromisso com a produção sustentável e de levar, até a casa do consumidor, produtos com valor agregado, conquistou cinco prêmios com a Nat Verde. Resultado de dois anos de pesquisa e de investimentos em tecnologia e desenvolvimento, a linha venceu o Prêmio Eco Amcham 2017, na categoria Sustentabilidade em Produtos ou Serviços, o Prêmio da ABRE, da Associação Brasileira de Embalagens, nas categorias design e inovação como solução sustentável, e o Prêmio Top de Marketing da ADVB/RS, no Setor de Mercado: Categoria Indústria e a categoria Prata da Premiação Especial.

Além da embalagem reciclável, outro diferencial da linha Nat Verde está no manejo. Os frangos são alimentados com ração 100% vegetal, não recebem antibióticos terapêuticos e, como nos demais cortes da empresa, não têm conservantes, e conforme exige a legislação brasileira, nem hormônios. O resultado é uma carne mais macia e saudável.

Segmentos

O Grupo Vibra atua na produção e comercialização de carne de frango com as marcas Nat e Ávia e também no segmento de multiplicação genética de matrizes de aves com a marca Agrogen. É uma das poucas indústrias brasileiras que detêm o controle total da cadeia produtiva – incluindo granjas, incubatórios, laboratórios, fábricas de ração e frigoríficos.

