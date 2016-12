Grupo Vibra investe na expansão da marca nat. no mercado brasileiro

“Mais saudável, pra você dar mais sabor” é o tema do reposicionamento da nat., marca do Grupo Vibra, sediado em Montenegro, na região metropolitana de Porto Alegre (RS). A companhia investe na visibilidade de sua principal marca, que apresenta um portfólio completo com mais de 150 opções de produtos e presença internacional consolidada em 35 países. A meta é ampliar a presença da nat. no mercado brasileiro em um momento oportuno para o setor: o consumo de proteína branca tem aumentado a cada ano, e um dos motivos é a preocupação do consumidor por uma alimentação mais saudável.

Ao optar por um conceito que alia simplicidade à alimentação, a nat. lembra que a essência do sabor é a qualidade. Ao mesmo tempo, o posicionamento da marca reflete o modelo de produção da empresa, que investe continuamente em processos de inovação e controle para produzir cortes de frango de forma mais natural, para que o consumidor possa preparar da sua forma preferida o melhor frango.

“Todas as nossas etapas de produção são cuidadosamente elaboradas e executadas para garantir que os produtos da linha nat. cheguem à mesa do consumidor com qualidade, para que o consumidor dê o seu melhor sabor. Em um momento de gourmetização de diversos aspectos da nossa vida, consideramos que o mais importante é que o consumidor tenha a confiança de estar levando para casa um produto saudável”, explica o Diretor de Marketing e Vendas do Grupo Vibra, Flávio Rogério Wallauer.

O Grupo Vibra é uma das únicas três indústrias do segmento, no País, que possui o controle total da cadeia de produção – incluindo granjas, incubatórios, laboratórios, fábricas de ração e frigoríficos. O criterioso trabalho de manejo no campo e bem estar animal, assim como o desenvolvimento de rações à base vegetal, específicas para atender às necessidades de cada uma das cinco fases de crescimento do frango são parte fundamentais do resultado final de todo um processo de excelência. Como consequência, a carne de frango nat. apresenta controlados níveis de gordura, alto padrão de textura e maciez, além de ser 100% livre de hormônios.

O movimento de reposicionamento da nat. chega ao mercado em um cenário otimista para o setor avícola. Em 2015, o Brasil se tornou o segundo maior exportador de carne de frango, com mais de 13,1 milhões de toneladas comercializadas. O Grupo Vibra está entre os maiores exportadores brasileiros.

“Esse reposicionamento está alinhado ao processo de amadurecimento da empresa. Realizamos uma série de investimentos em processos de gestão e na cadeia industrial e agora nossa meta é ampliar a presença da nat. no mercado interno”, salienta Wallauer.

Produção

Além de adotar o conjunto de normas de biossegurança controlado e aprovado pelo Serviço de Inspeção Federal (SIF), do Ministério da Agricultura, o Grupo Vibra possui 22 programas de qualidade em cada frigorífico. O investimento contínuo em processos de excelência em todas as etapas da produção tornou o Grupo Vibra reconhecido como a 14ª empresa mais inovadora do Sul do País e a 1ª no segmento (Revista Amanhã).

A empresa também opta por espaços de criação e alojamento de aves com dimensões maiores que as recomendadas pelos órgãos regulamentadores, diminuindo assim uma das principais causas de estresse dos animais.

“Nossos processos de produção vão muito além das normas e exigências legais. Investimos em excelência em todas as etapas, do campo à mesa. O cuidado com o bem estar animal integra todo o controle de cadeia de produção e resulta em um produto final de qualidade acima da média”, explica Wallauer.

