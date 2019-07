O conglomerado de organizações civis da Bolívia (Conade) convocou nesta terça (23) uma greve nacional em 21 de agosto e outra indefinida a partir de 10 de setembro contra a candidatura do presidente Evo Morales a um quarto mandato nas eleições de outubro. Segundo pesquisas, Morales lidera as intenções de voto com 37%, seguido pelo opositor Carlos Mesa com 26%.

