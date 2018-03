Grupos pró e anti-Lula se reúnem em frente ao STF; houve princípio de confronto

Manifestantes favoráveis e contrários à prisão do ex-presidente Lula dividiram a Praça dos Três Poderes, em Brasília, nesta quinta-feira (22) para acompanhar a votação de um habeas corpus do político pelo STF (Supremo Tribunal Federal). De acordo com a Polícia Militar, 400 pessoas participaram dos atos em frente ao prédio do STF.

Por volta das 15h, antes mesmo de o processo entrar em pauta, a PM usou spray de pimenta para conter manifestantes anti-Lula. O grupo tentava inflar um boneco de 8 metros de altura com as caricaturas do ex-presidente, do ex-ministro da Fazenda José Dirceu e do ministro do STF Gilmar Mendes – a ação foi proibida pela polícia.

Segundo o major Orlando Cassaro, do Batalhão de Choque da PM, a montagem de qualquer estrutura no local foi expressamente proibida pela Secretaria de Segurança Pública do DF.

Os manifestantes insistiram no protesto e chegaram a montar um “cordão de isolamento” em torno do boneco mas, após o conflito, concordaram em esvaziar o balão. Não houve registro de feridos ou detidos, e o boneco gigante foi apreendido pela PM.

Volúpia

A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu no Supremo a concessão do habeas corpus para impedir eventual prisão de Lula após o fim dos recursos na segunda instância da Justiça Federal.

De acordo com o advogado José Roberto Batocchio, a Constituição e o Código de Processo Penal estão sob “ameaça de extinção”. Para o defensor, as normas garantem o direto à presunção de inocência, ou seja, o impedimento da prisão para o cumprimento de pena antes do fim de todos os recursos, fato que deveria ocorrer somente no Supremo. De acordo com Batocchio, a prisão de Lula “está marcada” para o dia 26, quando o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgará o último recurso do ex-presidente.

“Antes do trânsito em jugado, nenhum cidadão pode ser considerado culpado. Há certa volúpia para encarcerar um ex-presidente da República. Não que um presidente da República seja um cidadão diferente de qualquer outro. Não está acima da lei, mas ninguém pode ser retirado da proteção do ordenamento jurídico”, argumentou.

Entenda o julgamento

O STF julga nesta quinta um habeas corpus preventivo apresentado pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva com o objetivo de evitar que o ex-presidente seja preso. O pedido foi pautado para a sessão desta quinta pela presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia.

Em janeiro, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês em regime inicialmente fechado pelo TRF-4 (Tribunal Regional Federal da Quarta Região) , responsável por analisar os processos da Lava Jato em segunda instância.

Ao julgar Lula, os desembargadores decidiram que a pena deverá ser cumprida quando não couber mais recurso ao TRF-4. O único recurso possível já foi apresentado e será julgado na próxima segunda (26).

A defesa do ex-presidente, porém, recorreu ao STF pedindo que Lula só seja preso quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não couber recurso a mais nenhuma instância da Justiça.

