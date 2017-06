A Guarda Costeira da Líbia resgata 906 imigrantes à deriva no mar Mediterrâneo

A Guarda Costeira da Líbia resgatou 906 pessoas que viajavam em cinco botes infláveis neste sábado (17) com a intenção de alcançar a Europa, segundo informações do coronel Ayub Kasem, porta-voz da Marinha líbia.

As embarcações foram detectadas durante madrugada, a cerca de 7 milhas ao norte da cidade de Sabrata. Nelas navegavam, amontoados, imigrantes de países da África Subsaariana, Egito, Marrocos, Líbia, Paquistão e Bangladesh, segundo o porta-voz.

“Os imigrantes foram transferidos para uma refinaria próxima, onde receberam os primeiros socorros. Depois, foram levados para o centro de recepção de imigrantes Victoria. Entre eles havia 25 crianças e 98 mulheres, sete delas grávidas”, disse Kasem.

As praias que se estendem entre Trípoli e a fronteira com a Tunísia tornaram-se nos últimos dois anos o principal reduto das máfias que traficam seres humanos mesmo com a presença de barcos de patrulha europeus.

Há uma semana, guardas líbios informaram o resgate de 185 pessoas que navegavam à deriva na mesma área, perto de Sabrata.

Mais de 13 mil imigrantes ilegais conseguiram atravessar para a Europa e mais de 275 desapareceram no mar somente neste ano, segundo a OIM (Organização Internacional das Migrações). (Efe)

