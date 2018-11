Guarda encontrado morto no jardim de gabinete

Um gendarme da Guarda Republicana da França foi encontrado morto nesta segunda-feira (5) nos jardins de Matignon, sede do gabinete do primeiro-ministro francês, e a polícia privilegia a tese de um suicídio, segundo fontes concordantes. O corpo do gendarme de 45 anos, responsável pela proteção do prédio, foi encontrado por volta das 9h30min (6h30min de Brasília).

Deixe seu comentário: