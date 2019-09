Guarda Municipal captura foragido da Justiça que atuava como flanelinha no Acampamento Farroupilha

Um foragido da Justiça foi capturado no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, nesta sexta-feira (20). A captura ocorreu durante a operação Revolução Farroupilha, executada pela Guarda Municipal no parque, na Orla Moacyr Scliar e na Praça Júlio Mesquisa, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O homem capturado estava atuando como flanelinha no Parque Harmonia. A ação, que teve como objetivo coibir os abusos e extorsões de guardadores de veículos, foi realizada com o apoio da Brigada Militar e ocorreu nos demais dias da semana.

Deixe seu comentário: