Em vistoria no Complexo Cultural Porto Seco, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre, a Guarda Municipal abordou, no interior do local, um homem de 27 anos que tinha mandado de busca. Segundo o Departamento de Comando e Controle Integrado, o homem tem uma extensa ficha criminal que inclui passagens por estupro, dois homicídios, esquartejamento de cadáver, roubos e posse de entorpecentes.

