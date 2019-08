Guarda Municipal captura foragidos da Justiça na Orla Moacyr Scliar

Após denúncias, uma operação preventiva foi realizada pela Guarda Municipal na Orla Moacyr Scliar, em Porto Alegre. O objetivo era coibir abusos de guardadores de veículos que é muito comum no local. Ao todo, 20 guardadores, que estavam desempenhando a atividade nas proximidades, foram abordados segundo o chefe da Operação, Alex Cândido.

Deste total, dois homens foram apresentados à Justiça. Cândido afirma que eles foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. ““Após as abordagens, os indivíduos foram identificados e verificamos que se tratavam de foragidos da Justiça. Eles foram encaminhados para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento”, explica.

Aos fins de semana, a Guarda Municipal reforça os patrulhamentos ostensivos e preventivos em locais com maior aglomeração de pessoas, como é o caso da orla do Guaíba. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 153, que funciona 24 horas por dia.

