Ações preventivas da Guarda Municipal de Porto Alegre realizadas no final de semana resultaram na captura de dois foragidos da Justiça. No Parque Farroupilha, no sábado, 23, uma mulher de 37 anos foi identificada como foragida do sistema prisional. No mesmo local, um homem de 32 anos, que responde pelo crime de roubo a pedestre, foi capturado.

