Porto Alegre Guarda Municipal celebra 127 anos e investimentos em Segurança

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2019

"A corporação quer ser a melhor do Brasil", disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior Foto: Joel Vargas/PMPA "A corporação quer ser a melhor do Brasil", disse o prefeito Nelson Marchezan Júnior. Foto: Joel Vargas/PMPA

A Guarda Municipal celebrou 127 anos de história nesta quinta-feira (21). No dia do aniversário, a guarda mais antiga do Brasil também comemora os investimentos em segurança pública em Porto Alegre. Desde 2017, quando o prefeito Nelson Marchezan Júnior assumiu a gestão, os recursos destinados à área já são mais de 170% superiores aos dos últimos dez anos.

Entre os investimentos mais valiosos, está o financiamento de R$ 89 milhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), aprovado em setembro pelos vereadores. Os recursos serão utilizados na modernização da infraestrutura do Ceic (Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre), no fortalecimento da Defesa Civil e da Guarda Municipal e na compra de equipamentos de inteligência.

“Promovemos mudanças importantes na administração pública, com uma postura mais proativa da Guarda como órgão de segurança. Criamos a Romu [Ronda Ostensiva Municipal] e o cercamento eletrônico, que diminuiu a quantidade de furtos e roubos”, destaca Marchezan. “A Guarda quer ser a melhor do Brasil e será a maior parceira dos órgãos de segurança, sem intrometer-se nas responsabilidades da Brigada Militar, Polícia Civil e outros órgãos”, enfatizou.

Para o secretário municipal de Segurança Pública, Rafael Oliveira, valorizar a corporação traz benefícios à população. “Os guardas municipais têm cumprido seu papel de assegurar o direito de ir e vir das pessoas, para que tenham tranquilidade de andar nas ruas, sair para trabalhar e aproveitar parques e praças com suas famílias”, ressaltou. “Perseveramos na missão de fazer uma cidade melhor e com mais qualidade de vida”, acrescenta o comandante da Guarda, Marcelo Nascimento.

Atualmente, a corporação conta com 403 guardas municipais (60 deles da Romu), 40 viaturas e 15 motos. De janeiro a outubro de 2019, foram 814 abordagens realizadas, 459 operações, 65 pessoas conduzidas ou presas e 14 recapturas de foragidos.

Homenagem

Durante a comemoração do 127º aniversário, na Orla do Guaíba, foi concedida pela primeira vez a Comenda da Guarda Municipal a pessoas e instituições que cooperaram nas atividades operacionais e administrativas ao longo de 2019. Entre elas, estão o governo do Estado, BM, Polícia Civil e Bombeiros, além de guardas municipais, em reconhecimento por bravura e tempo de serviço.

