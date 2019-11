Notas Capital Guarda Municipal de Porto Alegre faz 127 anos

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2019

Os 127 anos de criação da Guarda Municipal de Porto Alegre será comemorado nesta quinta-feira, às 10h30min, com uma solenidade na Orla do Guaíba, próximo à Usina do Gasômetro. Durante o evento serão entregues medalhas a personalidades ligadas à segurança pública. A corporação é encarregada de proteger escolas, repartições e outros itens do patrimônio público.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário