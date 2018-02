Guarda Municipal e Polícia Rodoviária reforçam ações na BR 290

No retorno do carnaval, nesta quarta-feira de cinzas (14), a área operacional da PRF (Polícia Rodoviária Federal) e a Guarda Municipal realizaram ações conjuntas entre as duas corporações para evitar assaltos na região da ponte do Guaíba, na BR 290.

“A principal medida deve ser a permanência de viaturas no local enquanto a ponte estiver sendo elevada para a passagem de navios”, disse Glauber Silvestre Zílio, chefe de operações da Romu (Ronda Ostensiva Municipal).

O chefe da Romu também pede que a população denuncie os crimes ao 190 da Brigada Militar ou registre boletim de ocorrência, já que a falta de registros formais anteriores dificulta o planejamento das ações. Participaram da operação desta manhã três motos da Guarda Municipal e duas viaturas da Polícia Rodoviária Federal.

