Na madrugada desta segunda-feira, 3, agentes da Guarda Municipal flagraram furto da fiação da rede elétrica do Anfiteatro Pôr do Sol, em Porto Alegre. Com um homem de 32 anos foi apreendido um metro de cabo de cobre, um alicate, duas serras, uma faca de cozinha e uma bicicleta compartilhada com a trava de segurança danificada. O detido possui várias passagens pela polícia.

Deixe seu comentário: