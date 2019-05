Guarda Municipal flagra roubo e captura homem em Porto Alegre

Agentes da Guarda Municipal realizaram mais uma detenção em Porto Alegre. A ação correu durante patrulhamento de rotina, no Parque Farroupilha, a Redenção, situada no bairro Cidade Baixa. Após flagrar uma ocorrência de roubo a pedestre no local, a Guarda abordou um homem e encontrou com ele objetos da vítima. Também foi apreendido com ele um simulacro de pistola.

O indivíduo foi detido e encaminhado para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento da Polícia Civil.

Somente neste ano, a Guarda Municipal já capturou nove foragidos da Justiça na capital e participou de mais de 220 ações. Os agentes participam de operações integradas com outros órgãos municipais e forças de segurança estaduais e federais. Além disso, é feito o patrulhamento de rotina em parques, praças, terminais de ônibus de escolas e unidades de saúde.

