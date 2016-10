Guarda Municipal intensifica trabalho em colégios eleitorais

A Guarda Municipal vai atuar nas eleições deste domingo, 2. Serão 40 escolas com pleito onde ocorrerá o reforço do efetivo de vigilância fixa, além do trabalho em conjunto com as 10 guarnições que intensificam o patrulhamento na Capital. Também será criado um grupo no aplicativo WhatsApp para que as equipes compartilhem informações simultaneamente.

Além do monitoramento realizado na Central de Operações da Guarda Municipal, o efetivo participará do trabalho realizado no Centro Integrado de Comando (CEIC), acompanhando pelas câmeras a movimentação durante o pleito. As outras atividades realizadas pela corporação continuarão funcionando normalmente.

