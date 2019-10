Guarda Municipal prende homem por tentativa de incêndio em posto de combustíveis em Porto Alegre

A Guarda Municipal prendeu em flagrante, na noite de quarta-feira (23), um homem que, segundo testemunhas, tentou atear fogo em um posto de combustíveis localizado na avenida Oscar Pereira, no bairro Glória, em Porto Alegre.

Os agentes foram acionados e, ao chegarem no posto, encontraram o homem contido pelos frentistas. Segundo os trabalhadores, o indivíduo tinha usado duas mangueiras das bombas de combustível e jogado cerca de dez litros de gasolina no chão do posto e, posteriormente, com um isqueiro, ameaçou atear fogo no local. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento.