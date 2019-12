Polícia Guarda Municipal prende seis pichadores em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2019

A pena para esse tipo de vandalismo varia de três meses a um ano de prisão Foto: SMSEG/PMPA Porto Alegre, RS – 16/12/2019: Guarda Municipal prende seis pichadores no final de semana. Foto: SMSEG / PMPA Foto: SMSEG/PMPA

Agentes da Guarda Municipal prenderam seis pichadores no fim de semana em Porto Alegre. Quatro foram capturados na madrugada de domingo (15) quando estavam pichando paredes de estabelecimentos no bairro Cidade Baixa. Os outros dois haviam sido detidos na madrugada de sábado (14), no Largo dos Açorianos.

Entre os vândalos, dois são menores de idade e foram encaminhados ao Deca (Departamento Estadual da Criança e do Adolescente). Os demais foram levados para a 2ª Delegacia de Pronto Atendimento de Porto Alegre.

“Pichar as ruas da cidade, o patrimônio público, é crime ambiental previsto pela Lei 9.605/98. Vamos intensificar a fiscalização em cima desses pichadores e fazer valer a lei”, disse o secretário municipal da Segurança, Rafael Oliveira.

A pena para esse tipo de vandalismo varia de três meses a um ano de prisão. Denúncias podem ser feitas por meio do Disque Pichação – 153.

